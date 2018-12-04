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Güney Kıbrıs Ürdün’e büyükelçi atadı

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04/12/2018

Güney Kıbrıs Ürdün’e büyükelçi atadı

Güney Kıbrıs’ın Ürdün’e atanan yeni büyükelçisi Andreas Kuzupis’in, Ürdün Kralı Abdullah’a 29 Kasım’da güven mektubunu sunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Abdullah’ın güven mektubunu kabulünde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iyi dileklerini gönderdiği ve ikili ilişkilerin daha ileri götürülmesi dileklerini dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Kuzupis de, Abdullah’a, Anastasiadis’in iyi dileklerini ileterek, ikili ve üçlü düzeylerde işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
 

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TAGS: güney, ürdün, büyükelçi, haber, kıbrıs,
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