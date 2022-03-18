Güney Kıbrıs uyuşturucu kullanımında AB ülkelerinin gerisinde

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18/03/2022

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Güney Kıbrıs uyuşturucu kullanımında AB ülkelerinin gerisinde

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlıları İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından açıklanan veriler, Güney Kıbrıs’ta kokain, ecstasy ve metamfetamin tipi uyuşturucu madde kullanımın diğer AB ülkelerine nazaran daha düşük olduğunu gösterdi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlıları İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından 2021 yılı için yapılan araştırmada, Güney Kıbrıs’ın kokain, ecstasy ve metamfetamin tipi uyuşturucu madde kullanımında diğer AB ülkelerinin çok gerisinde olduğunu ortaya konduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu uyuşturucu maddelerin kullanımında Güney Kıbrıs’ın diğer AB ülkelerinin 5-10 kat gerisinde olduğu belirtilirken, kesin rakamlara ise yer verilmedi.

18/03/2022 12:49
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