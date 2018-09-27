Güney Kıbrıs Üzerinden Yeni Bir Kara Para Aklama Şüphesi

“Danske Bank” isimli bir Danimarka Bankası’nın Estonya şubesinde, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bazı ülkelerden şüpheli para akışlarının gerçekleştiği ve yeni bir kara para aklama olayının vukuu bulduğu belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, “Moodys” değerlendirme kuruluşunun Danimarka’da bulunan bir avukatlık bürosunun raporuna dayandırarak, “Danske Bank” isimli bankanın Estonya şubesinde, kara para aklama faaliyeti olduğuna inanılan şüpheli hesap ve işlemlerin tespit edildiğini ifşa ettiğini yazdılar.

Gazete, toplamda 200 milyar Euro’yu bulan para akışının 18 milyar Euro’luk kısmının Güney Kıbrıs üzerinden gerçekleştirildiğinin iddia edildiğini belirtirken, söz konusu raporda Güney Kıbrıs’ın “vergi cenneti” olarak adlandırıldığını yazdı.