Güney Kıbrıs ve Bahreyn arasında vizelerin kaldırılması anlaşması imzalandı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Hristodulidis ve Alzayani, Güney Kıbrıs-Bahreyn ikili ilişkileri ile ilgili konuları derinlemesine ele aldılar ve ardından iki ülkenin bölgesel ve uluslararası düzeyde gerçekleştirecekleri işbirlikleri ile AB-Bahreyn ilişkilerini görüştüler.

İki bakan, Anastasiadis’in resmi ziyareti çerçevesinde belli alanlardaki işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi konusunda gerçekleştirilen temaslar konusunda iki tarafın ortak iradesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Bunun yanı sıra, Güney Kıbrıs ve Bahreyn’in, genelde çalkantılı olan bir bölgede küçük ada devletler olarak diyalog ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmelerinin ortak yarar sağladığına, bölgede barışı, istikrarı ve güvenliği güçlendirdiğine ve İbrahim Anlaşmasının imzalanmasıyla oluşturulan olumlu dinamizmin Bahreyn, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunduğuna vurgu yaptılar.

Görüşme sırasında, ziyaret teatisi, dışişleri bakanları arasında istişarelerin gerçekleştirilmesi ve Diplomatik Akademiler düzeyinde işbirliği yapılması aracılığıyla, ziyaret çerçevesinde uygulanması konusunda anlaşmaya varılan bir sonraki adımlar incelendi. Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın oluşturduğu ortak üçlü işbirlikleri ağına Bahreyn’in da katılması olasılığı gündeme geldi.

Ayrıca, Güney Kıbrıs’la ilgili ve geniş Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeler tartışılarak Bahreyn’in İslam İşbirliği Örgütündeki konuların tartışılmasında oynayabileceği rol ele alındı.

Son olarak, AB – Bahreyn ilişkileri ve Güney Kıbrıs’ın bu yönde oynayabileceği rolle ilgili olarak, Hristodulidis önümüzdeki dönemde AB üyesi devletlerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel’de düzenlenecek çalışma kahvaltısına davet etme iradesini dile getirdi.

Görüşmelerden sonra yapılan açıklamalarda Hristodulidis, çok karmaşık ama aynı zamanda parlak bir geleceği olan bir bölgede iki ada devlet olan Güney Kıbrıs ve Bahreyn’in uzun yıllardır sıkı, tarihsel ve dostluk ilişkileri içinde bulunduklarını vurguladı.

Hristodulidis, “bugün, ikili ilişkilerimiz konusunda geniş bir istişare gerçekleştirerek ikili ilişkilerimizi nasıl daha çok genişleterek derinleştirebileceğimizi ve aynı zamanda bölgesel gelişmeleri ve AB ile Bahreyn arasındaki ilişkileri inceledik” dedi.

Diplomatik, özel ve hizmet pasaportları sahipleri için vizelerin kaldırılması konusunda imzalanan anlaşmaya da değinen Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda ilerletilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Hristodulidis şöyle devam etti:

“Bölgesel gelişmelerle ilgili, bölgede esen rüzgârların yön değiştirmesinde katalizör bir rol oynayan tarihi İbrahim Anlaşması konusunda Bahreyn’i tebrik etmek istiyorum. Ayrıca Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bölgedeki diğer ülkelerle oluşturduğu üçlü işbirliği mekanizmasına Bahreyn’in katılım yollarını da ele aldık.”

“Güney Kıbrıs, AB ve bölge ülkesi olarak, AB’nin bölgede daha aktif rol almasının önemli olduğuna sarsılmaz inancım var. AB ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesi konusunu görüşmek amacıyla Dr Abdullatif’i Brüksel’deki Dışişleri Bakanlarının çalışma kahvaltısına davet etmeyi amaçlıyorum. Güney Kıbrıs Brüksel’de bölgenin gelecekle ilgili beklentilerini tanıtmaya çalışacak ve bunu yapmaya devam edecek. Aramızdaki diyaloğu New York’taki görüşmelerimizde de sürdüreceğiz”.

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14/09/2021 09:55