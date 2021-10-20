Güney Kıbrıs ve Macaristan arasında memorandum

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Türkiye’nin, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde Rum MEB’inde “ihlallerde bulunduğunu” iddia ederek bu durumun AB’nin ve üye ülkelerin de hayatî hedef ve çıkarlarını etkilediğini öne sürdü. “Çünkü hedefleri Doğu Akdeniz’in AB’nin alternatif enerji seçeneği olarak geliştirilmesi perspektiflerini iptal etmektir” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis yukarıdaki iddiayı, Lefkoşa, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile dün Budapeşte’de gerçekleştirdiği görüşme sırasında ortaya attı. Görüşme çerçevesinde Rum ve Macar Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler konusunda karşılıklı anlayış memorandumu imzalandı.

Hristodulidis bu memorandum ile siyasi ve bürokratik düzeyde karşılıklı ziyaretleri ve istişareleri yıllık düzeyde kurumsallaştırarak ile iki taraf arasında bir dizi konuda işbirliğinin ve karşılıklı anlayışın temellerini attığını söyledi.

Budapeşte ziyaretinin ve Siyasi İstişarelerle ilgili Memorandum’un imzalanmasının ikili ilişkilerin güçlendirilmesine temel olabileceğini söyleyen Hristodulidis ekonomi, ticaret ve turizm gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirerek iki ülkeyi ve halkı daha da yakınlaştıracağını anlattı.

Szijjarto ise Hristodulidis’in ziyaretinin Güney Kıbrıs ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını 60’ıncı yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatarak ziyaretin, hem bu yıl dönümünü kutlamaya hem de bundan sonra ikili düzeyde atılacak adımları belirlemeye vesile olduğunu söyledi.

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20/10/2021 15:15