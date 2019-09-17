Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Koordineli Çalışacak

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’e yönelik artan göç dalgası konusunu vurgulamak amacıyla, Avrupa Birliği düzeyindeki gelişmeler ışığında, çalışmalarını koordine edeceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın göç dalgası konusunu vurgulamak amacıyla çalışmalarını koordine etmesi konusunun, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ve Yunanistan’ın Vatandaşın Korunması ve Göç Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos arasında dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını yazdı.

Habere göre Petridis ve Kumuçakos, görüşme sonrasında basına yaptıkları açıklamada, göç konusunun ele alınması beklenen 8 Ekim’deki AB İçişleri Bakanları Konseyi toplantısı ışığında, bu tür işbirliği için zamanın müsait olduğuna dikkati çektiler.

Her iki yetkili, Avrupa Komisyonu yeni Başkanı Ursula Van der Leyen’in yeni göç politikasına vurgu yaptığını da anımsattı.

Petridis, görüşmede, mülteci konusunda, Türkiye-AB ortak beyanın da ele alındığını, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile işbirliği yapmayı ret ettiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz yolunda toplu göç akınının artmasına bağlı olarak bu durumun daha fazla gündeme getirilmesinden bahseden Petridis, gerek kendisinin gerekse Yunan mevkidaşının, Suriye’deki, özellikle İdlib’deki son durum ile toplu göç akınlarının ortaya çıkarabileceği güvenlik konularına ilişkin endişesini de dile getirdi.

Kumuçakos ise yaptığı açıklamada, göç sorununun göğüslenmesi ve ele alınmasının kritik bir konu olduğuna dikkati çekerek, bunun her iki ülkenin ve uzun perspektifte Avrupa’nın sorunu olduğunu belirtti.

Kumuçakos, amacın, Doğu Akdeniz’in kritik cephesi hattında bulunan bu iki AB üyesi ülkenin daha iyi koordine sağlaması olduğunu ifade etti.

Akdeniz’in büyük bir cephe olduğuna, Doğu Akdeniz’in ise bu sorunla karşı karşıya kaldığı Akdeniz’in diğer bölümleri açısından ise ilk sırada olduğuna dikkati çeken Kumuçakos, Avrupa düzeyindeki ortakların ve kurumların dikkatlerini Doğu Akdeniz’e vermesi için Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın hatta diğer üye ülkelerin koordine sağlamasında fayda bulunduğundan söz etti.

Kumuçakos, bölgeye gelenlerin sayısının, Batı Akdeniz’e bin 150, Οrta Akdeniz’e bin 300, Doğu Akdeniz’e ise 4 bin 500-5 bin arasında seyrettiğini söyledi.