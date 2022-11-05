Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaret eden PEGA, öncekinden daha çok soru işaretiyle Brüksel’e döndü

Avrupa Parlamentosu’nun “pegasus / predator” isimli casus yazılımı üreten şirketlerin hükümetlerle bağlantısını araştırmak üzere kurulan komitenin (PEGA) Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı ziyaret eden heyetinin, ziyarete başlamadan önce sahip olduğu soru işaretlerinden çok daha fazlası ile Brüksel’e döndüğü bildirildi.

Politis haberi “İncelemeden Geçtik Ancak Soru İşaretleri Kaldı… PEGA Avrupa Milletvekilleri Kıbrıs ve Yunanistan Misyonlarını Yasa Dışı Eylem İpucu Olmadan Ama Bilgilendirmede Boşluklarla Tamamladı” başlık ve spotlarıyla manşetten verdi.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki araştırmasını tamamladıktan sonra Yunanistan’a giden PEGA heyeti, Atina’daki araştırmasını tamamladıktan ve basın toplantısı düzenledikten sonra Brüksel’e döndü. PEGA heyeti, basın toplantısında yaptıkları temaslara değinirken hükümetlerin, siyasileri ve gazetecileri dinleme nedeniyle araştırılan şirketler ile iş birliğine dair bir ipucu elde edemediklerini söyledi.

PEGA’nın ipucuna ulaşamamasının böyle bir iş birliği olmadığını değil, meseleyi aydınlatmaya muktedir veri sunulmadığını gösterdiğine işaret eden gazeteye göre PEGA Başkanı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretleri sırasında, bu ülke makamlarının kendilerine gizli bilgi ve belgeleri sunmadığını, bu nedenle net bir görüntü elde edemediklerini söyledi.

Kafalarında soru işaretleri kaldığına dikkat çeken PEGA heyeti, bulmacanın birçok parçasının kendilerini, Yunanistan Başbakanlık Ofisi eski Genel Müdürü gibi hükümet çevrelerine götürdüğüne de işaret etti.

Gazete, heyetin Güney Kıbrıs ziyareti sırasında İlias Stefanu’dan siyah (casus) van ile ilgili raporu istediğini ancak Başsavcı’nın “cezai prosedürün parçası olduğu” gerekçesiyle raporu heyete vermeyi reddettiğini yazdı ancak söz konusu prosedürün kesin şekilde kapandığını şahsen kendisinin açıkladığına ve şüpheliler hakkında hiçbir cezai kovuşturma veya yargı yoluna gidilmediğine dikkat çekti.

Habere göre dünkü basın toplantısında konuşan bir heyet üyesi, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da yolsuzlukla ilgili net ipucuna veya Polonya’daki gibi otoriter uygulamalara rastlamadıklarını söyledi ancak şeffaflık sağlanması için çok daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Habere göre PEGA Raportörü Sophie Id Veldt Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı ziyaret ettikten sonra “ziyaretten önce var olandan çok daha fazla soru işaretimiz var” dedi, özetle şunları ekledi:

“Önemli konular hakkında yazdıklarında kendilerini güvende hissetmediklerini söyleyen gazetecilerin, bağımsız kişisel verileri koruma otoritesinden baskı gördükleri ve casus dinleme yazılımının kötüye kullanımına gerekçe olarak ulusal güvenliğin gösterildiğine dair endişe verici ifadeler işittik. Casus yazılım şirketleri, gerçek hak sahipleri kütüğü ile ilgili AB mevzuatı bu tür bilgilerin yayınlanacağı şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, kamu makamlarına kadar uzanabilecek korkunç bir bağlantılar ağı kurmuş görünüyor.

Predatör yazılımını kimin neden kullandığına dair belirleyici ve net ipuçlarına ulaştık mı? Hayır. Makamlar resmi bilgileri bizimle paylaşmak istemediği sürece bu ipuçlarını bulamayacağız. Şu ana kadar bildiklerimizden bir sonuca varmak zorundayız. Bulmacanın bütün parçalarına ulaşmamış olabiliriz ancak çoğuna sahibiz ve görüntü netleşiyor.”

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05/11/2022 13:08