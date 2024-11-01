Güney Kıbrıs vergi artışında ilk sırada

Güney Kıbrıs’ın, 2023 yılında, vergi artışına sahip ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Αlithia gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın 2023 yılında, 2022 yılına göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oranında vergide en fazla artış gösteren ülke olduğunu yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta vergi artışının 2023 yılında yüzde 38.8 oranında olduğu kaydedildi.

-Bütçe fazlalığı

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Ocak-Eylül 2024 döneminde, hazinedeki bütçe fazlalığının, (Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 4.2’si) 1.4 milyar Euro şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Gazete, 2023 yılının aynı döneminde ise, bütçe fazlalığının GSYH’nin yüzde 2.2’sine denk gelen 679.9 milyon euro olduğunu da belirtti.

Gazete ayrıca devlet gelirlerinin de aynı dönem için 668.9 milyon euro artarak 10.5 milyar euroya yükseldiğini yazdı.