Güney Kıbrıs yabancı yatırımcı çekme listesinde yükseliş kaydetti

Güney Kıbrıs’ın, 2021 yılı yabancı yatırımcı çekme listesinde 50 sıra birden yükselerek, büyük bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “FDI Intelligence” tarafından 2021 yılı için yayınlanan “7. Greenfield FDI Performance Index” listesinde, Güney Kıbrıs’ın 50 sıra birden yükseldiğini ve doğrudan yatırımcı çekme sıralamasında 18’inci sıraya yerleştiğini yazdılar.

“Invest Cyprus” tarafından yapılan açıklamada, bu yükselişin Rum hükümetiyle gerçekleştirilen girişim ve çabaların bir sonucu olduğu da ifade edildi.

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09/09/2022 10:07