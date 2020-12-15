Güney Kıbrıs yaklaşık 35 milyonluk hız tespit kamerası alacak

Güney Kıbrıs’ta 30 ayrı noktaya toplamda 90 kamera yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

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15/12/2020
TAK

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Güney Kıbrıs yaklaşık 35 milyonluk hız tespit kamerası alacak

Güney Kıbrıs’ta 30 ayrı noktaya toplamda 90 kamera yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum  hükümetinin 34 milyon 76 bin 970 Euroluk, 90 adet sabit hız tespit kamerası ve 20 adet de mobil kamera alımını, yerleştirilmesi ve bakımını öngören ihaleyi sonuçlandırdığını yazdılar.
Habere göre üç aşamada uygulanacak projenin ilk aşamasının altı ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

15/12/2020 13:42
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TAGS: Güney, Kıbrıs, hız, kamerası
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