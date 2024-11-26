Güney Kıbrıs yarın Yunanistan ve Ürdün ile işbirliği toplantıları yapacak

Güney Kıbrıs’ın yarın Yunanistan’la ikinci hükümetler arası toplantının yanı sıra Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında yapılacak üçlü zirve toplantısına ev sahipliği yapacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin Rum Yönetimi Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Başkanlık Sarayı'nda yarın sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis başkanlığında ve iki hükümetten bakanların katılımıyla, 2. Güney Kıbrıs-Yunanistan hükümetler arası toplantı yapılacak.

Bu toplantıyı Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında dördüncüsü gerçekleştirilecek üçlü zirve toplantısının izleyeceğini kaydeden gazete, üçlü zirveye Hristodulidis ve Miçotakis'in yanı sıra Ürdün Kralı Abdullah’ın da katılacağını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında yapılacak hükümetler arası toplantı öncesinde Hristodulidis ile Miçotakis’in iki ülkenin ticaret odalarının desteğiyle Lefkoşa Rum kesiminde yapılacak bir toplantıya daha katılacakları ve konuşacakları ifade edildi.

Hristodulidis ile Miçotakis’in Başkanlık Sarayı'ndaki hükümetler arası toplantının ardından basına açıklama yapacakları kaydedildi.

Hükümetler arası toplantının gündeminde Kıbrıs sorunu, dijital dönüşüm, çalışma ve sosyal politika konularında iş birliği, eğitim, sağlık, denizcilik, kültür ve savunma konularının bulunması bekleniyor. İki ülkenin bakanları arasında da ikili görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

Üçlü zirve toplantısı esnasında, geçmişteki görüşmelerde üçlü mekanizmayı ilgilendiren konulardaki üçlü iş birliğinin bugüne kadarki işleyişinin gözden geçirilmesi yanı sıra merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak üçlü mekanizmaların koordinasyonu için daimî sekreterlik kurulması; yine merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak bölgesel bir merkez meydana getirilmesiyle yangın söndürme konularında iş birliği yapılması; eğitim ve yatırımlar konusundaki iş birliğinin ele alınması da bulunuyor.

Haberde, bölgesel gelişmeler, Kıbrıs sorunu ve AB-Ürdün ilişkilerinin de üçlü zirvede ele alınacağı belirtilirken, üçlü zirve toplantısı sırasında üç ülke arasında eğitim, su yönetimi ve yatırımlar konusunda karşılıklı anlayış memorandumları imzalanacağı da belirtildi.