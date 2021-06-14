Güney Kıbrıs yaz turizmi için hamle yapıyor…

Alithia gazetesine özel açıklamalarda bulunan Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntü konusunda bilgi vermek amacıyla Rusya ve İngiltere’yi ziyaret ettiğini, ziyaretinin etkili olup olmadığına dair sonuçların ise ileriki haftalarda belli olacağını ifade etti.

Perdios, temaslarından Güney Kıbrıs’ın, Rusya’dan charter seferlerin başlatılması ve ülkenin İngilizlerin yeşil listesine dahil edilmesi şeklindeki iki hedefinin başarılacağı hissine sahip olduğunu da belirtti.

Sadece İngiltere ve Rusya’dan mı turist bekleneceği, başka ülkelerden olan, sayısı az da olsa turistlerin ülkeye çekilmesinin istenip istenmediği yönündeki bir soru üzerine Perdios, son iki yıl içinde, daha önce olmayan, Fransa, Avusturya, İsviçre, Almanya, İskandinav ülkeleri gibi yeni güzergahlar açtıklarını belirtti.

Perdios, tüm bu ülkelerde tanıtımların yapıldığını da söyledi.

SAHİLLER NORMALE DÖNÜYOR

Fileleftheros gazetesi pandemiden dolayı tam kapanmaların ardından Güney Kıbrıs sahillerinin yavaş yavaş normale dönmeye başladığını yazdı.

Gazete, havanın dün güzel olması nedeniyle halkın, ilgili koruma tedbirlerine uyarak sahillere akın ettiğini belirtti.

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14/06/2021 11:53