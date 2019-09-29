Güney Kıbrıs yeni silah sitemleri aldı

Simerini gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Sırbistan’dan 155 milimetrelik top ve İsrail’den 8 adet insansız hava aracı ile “güçlendirilmekte olduğunu” yazdı.

Gazete diplomatik kaynakların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, üçlü görüşme ve daha sonra gayriresmi 5’li görüşmenin yolunu açacak olan, karşıt görüşlerin keskinliğinin azaltılması adına dolaylı bir aracı teşkil etmesi hedefiyle, Kıbrıs’taki temasları konusunda BM Genel Sekreteri’ne ilgili belge sunduğundan bahsederken RMMO’nun kısa bir süre önce iki yeni silah sistemi ile donatıldığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca silah sistemlerinin alımının, olumlu veya olumsuz olup olmadığını da irdeledi.

29/09/2019 13:15