Güney Kıbrıs yerine Türkiye'yi tercih ettiler

Rus turistlerin, Güney Kıbrıs yerine Türkiye’yi tercih ettikleri bildirildi.

Politis gazetesi, “Türkiye Rusları Bizden Çalıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Kuzey Afrika ve özellikle de Türkiye piyasalarında yaşanan “açılmanın”, bu bölgeleri Rusya turizm piyasası için cazip bir hedef haline getirdiğini kaydederek, Güney Kıbrıs’ta özellikle “Mağusa Bölgesi”ne gelen Rus turist sayısında azalma meydana geldiğini yazdı.

Gazete, turist sayısındaki azalma oranının geçtiğimiz yıllara göre yüzde 5 ile 15 arasında olduğunu ve kesin rakamların, turizm sezonu kapandığında açıklanabileceğini kaydetti.