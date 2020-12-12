Güney Kıbrıs-Yunanistan Feribot Bağlantısı İçin İhaleye Çıkıldı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında feribot bağlantısı için dün ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Politis ve diğer gazetelere göre feribot bağlantısı projesi için çıkılan ihaleye 29 Ocak 2021’e kadar başvuru kabul edilecek. Yarışma şeklindeki ihalenin değeri 36 ay için 15 milyon Euro olarak açıklandı. Feribot seferleri için kullanılacak limanın, Limasol mu yoksa Larnaka mı olacağına ihaleyi kazanacak şirket karar verecek. Bir Yunan adasında istasyon yapılması da planlanan feribot seferlerinde tek gidiş ücreti azami 65, gidiş-dönüş ücreti de 109 Euro olarak öngörüldü.

Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, ihalede dikkate alınacak kriterlerin fiyat, seyahat süresi, feribotun yaşı ve standartları v.b. olacağını söyledi, koronavirüs pandemisi ile ilgili her şey yolunda giderse, Güney Kıbrıs-Yunanistan feribot bağlantısının gerçekleşeceğine işaret etti.

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12/12/2020 16:21