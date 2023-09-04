Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve tamamlandı

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve toplantısı sona erdi.

Üçlü zirve, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında gerçekleştirildi.

Zirve öncesinde üç liderin baş başa görüştüğü, Yunanistan ve İsrail heyetlerinin ikili, Mitsotakis-Netanyahu ve Hristodulidis-Miçotakis'in de ikili görüşmelerde bir araya geldiği belirtildi.

“Sigmalive” sitesinin haberine göre Güney Lefkoşa’da bugün 9’uncusu gerçekleşen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve toplantısı çerçevesinde, enerji, yangınlar ve genel olarak sivil korumanın güçlendirilmesi, Kıbrıs sorunu, mülteci meselesi, Türk-Yunan ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

Üç lider, ortak açıklamaları çerçevesinde ülkeler arasındaki ilişkinin stratejik önemini vurgularken tüm alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi iradesinden söz etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, üçlü iş birliğinin sunduğu fırsatlardan ve faydalara olan bağlılıktan söz etti.

Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına etkin bir şekilde müdahil olması için sarf edilen çabalar konusunda iki başbakana bilgi verdiğini söyledi.

Amacın, üzerinde anlaşmaya varılan BM çerçevesi temelinde Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözümün bulunması olduğunu ve bu yöndeki girişimleri hakkında bilgi verdiğini söyleyen Hristodulidis, desteklerinden dolayı da Yunanistan ve İsrail’e teşekkürlerini sundu.

ABD ile 3+1 iş birliği mekanizmasına olan güçlü bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini söyleyen Hristodulidis, bu mekanizmanın Hindistan gibi başka ülkelerle genişletilmesi konusunu da ele aldıklarını belirtti.

Üçlü iş birliğinde doğal gazı öncelikli hedef olarak ortaya koyduklarını söyleyen Hristodulidis, üçlü iş birliğinin başka bir ülkeye karşı olmadığın olmadığını, aksine iş birliği fırsatını teşkil ettiğini belirtti.

Hristodulidis son olarak bir sonraki üçlü zirvenin ise gelecek yıl yapılacağını açıkladı.

-Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de yaptığı açıklamada, üç liderin enerji konusuna odaklandığını, Yunanistan’ın sadece bir üretici değil Avrupa pazarına yönelik bir giriş noktası olduğunu belirtti.

İsrail ve Güney Kıbrıs gazının AB’ye nasıl ihraç edileceğini görme konusunda büyük bir ilginin bulunduğunu belirten Miçotakis, üç ülkenin elektrik bağlantısını desteklediğini de ifade etti.

Üçlü oluşumun başka ülkelerle de iş birliğine açık olduğunu söyleyen Miçotakis, bir sonraki üçlü zirve toplantısına Hindistan’ında da davet edileceğini açıkladı.

Miçotakis açıklamasında ayrıca doğal gaz ihracatının ortak faydalarından bahsederek üç ülkenin enerji konusunda sınandığını söyledi.

Miçotakis üç ülke arasındaki iş birliğinin savunma ve güvenlik alanına da yayılacağını, İsrail ile birlikte belirli alanlarda daha fazla şeyin yapılabileceğinden söz etti.

Miçotakis son olarak Yunanistan’daki yangınların söndürülmesi konusundaki katkıları nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı’na teşekkürlerini sundu.

-Netanyahu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise üç ülke arasındaki ilişkilerin, üçlü iş birliği mekanizmasının kurulmasından sonra geliştiğine dikkati çekti.

İsrail’den yüzbinlerce kişinin bugün Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaret ettiğini gördüklerini belirten Netanyahu iki ülke arasında ayrıca yatırımların ve çeşitli alanlarda sıkı iş birliğinin bulunduğunu ifade etti.

Bugünkü üçlü zirve toplantısında enerji, elektrik bağlantısı ve yangınlara karşı mücadele konularının da ele alındığını ifade eden Netanyahu, İsrail'in doğal gazını nasıl ihraç edeceği konusunda iş birliği yöntemlerini ele aldıklarını, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da aynısını yapması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, bu kararların 3 ila 6 ay içerisinde alınması gerektiğine de dikkati çekti.

Yangınlara karşı mücadele teknolojinin değerlendirilmesi konusunu da ele aldıklarını söyleyen Netanyahu, teröre karşı mücadelede de üç hükümetin sıkı iş birliğine bağlı kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Netanyahu, bir sonraki üçlü zirvenin İsrail’de yapılmasının da öngörüldüğünü söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamasının sonunda, Kıbrıs mutfağından, özellikle yoğurt ve süt ürünlerinden bahsetti.

Yoğurda özel vurgu yapan Netanyahu, “Yoğurt, bizimkinden çok daha ucuz ve daha güzel, tüm süt ürünleriniz (öyle)” ifadelerini kullandı.

İsrail’de, süpermarketlerde hellime sahip olmalarının mümkün olduğunu söyleyen Netanyahu, bundan söz ettiğini çünkü yakın zaman içerisinde süt ürünleriyle ilgili planlarının bulunduğunu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik süt ürünleri pazarı açacaklarını ifade etti.

-Netanyahu’ya karşı gösteri

Öte yandan Rum Devlet Radyo ve Televizyonu'nun (RIK) web sayfasındaki habere göre üçlü zirve toplantısının gerçekleştiği sırada onlarca İsrailli, Rum Başkanlık binasının karşısındaki kavşakta Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterisi düzenledi.

İsrailli göstericiler, etkinlik sırasında, yargı gücünü zayıflatan ve ülke başbakanını cezai soruşturmadan koruduğunu vurguladımları yargı reformunun geri çekilmesini talep etti.