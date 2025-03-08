Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail, Deniz Altı Elektrik Projesi İçin ABD Desteği Arıyor!

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in, Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesini öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinde yeni ABD yönetiminin tutumunun ne olacağını “test etme” girişimi başlatacakları iddia edildi.

Politis gazetesi, “GSI Konusunda ABD Niyetlerinin Denenmesi” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Girit adası arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi konusundaki ödemelerin geçici olarak durdurulması kararının ardından, projede yer alan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, ABD’nin projeye ilişkin tutumunu netleştirmeye çalıştıklarını yazdı.

Üç ülkenin dışişleri bakanlarının önümüzdeki Perşembe günü Atina’da bir araya gelerek, Nisan ayında Kudüs’te yapılacak üçlü zirve konusunu ele alacaklarını belirten gazete, her iki toplantıda bölgesel gelişmeler ve enerji konusunun görüşüleceğini bildirdi.

GSI projesinde Türkiye sebebiyle mevcut jeopolitik risklerin, proje için kablo üreten şirkete yönelik ödemelerin durdurulması kararına sebep olduğunu hatırlatan gazete, öte yandan projeye müdahil ülkelerin ise, ABD’deki yeni hükümetin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın projeye yönelik desteğinin sağlanmasını arzuladıklarını vurguladı.

-Fransız şirket ödemelerin durdurulduğu haberlerini yalanladı

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs-Girit adası arasında döşenecek enerji kablolarının üretimini gerçekleştiren Fransız “Nexans” şirketinin dün yaptığı açıklamada, “ödemelerin geçici olarak durdurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını” duyurduğunu yazdı.

Habere göre şirket, “GSI projesinin başlamasından bu yana, kablo üretimine olanak sağlayan önemli ödemeler aldığını ve sözleşmede üzerine düşenleri yerine getirmeye devam edeceğini” açıkladı.

Habere göre konu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmede de ele alınacak.