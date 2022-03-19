Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Meteoroloji Daireleri Arasında Karşılıklı Anlayış Memorandumu

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin Yunanistan Ulusal Meteoroloji Dairesi ve İsrail Meteoroloji Dairesi ile çok yakında Doğu Akdeniz bölgesinde meteorolojik hava tahmini alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzalayacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre taraflar, karşılıklı anlayış memorandumu çerçevesinde deniz ve meteorolojik veri alış verişinde bulunacak. Bu verilerin çalışılmasıyla orman yangın tehlikesinin daha isabetli değerlendirilebileceğine, rüzgâr öngörüleri ile Münhasır Ekonomik Bölgedeki çalışmaların güvenliğine ve arama kurtarma maksatlarına katkıda bulunulabileceğine işaret edildi.

Rum Bakanlar Kurulu, Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis’in önerisi üzerine üç ülkenin meteoroloji daireleri arasında teknik iş birliği için karşılıklı anlayış memorandumu imzalanmasına onay, Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’ne de imza atma yetkisi verdi.

Kadis, Bakanlar Kurulu’na sunumu sırasında Meteoroloji Dairesi’ne bilişim sistemlerinin siber güvenliği ile ilgili teçhizatın da nakledileceğini söyledi.

Gazete bu kapsamda iş birliği fikrinin 29 Aralık 2018’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasında İsrail’in Beersheba kentinde gerçekleştirilen üçlü zirvede ortaya çıktığını yazdı.

Gazete üç ülke meteoroloji daireleri arasında imzalanacak karşılıklı anlayış memorandumunda yer alacak alanları da şöyle sıraladı:

Deniz Meteorolojisi ve Ölçümler: Deniz verilerinin ve meteorolojik verilerin teatisi, gerçek zamanlı meteorolojik radar verilerinin teatisi, muhtemel tsunami saptama da dahil olmak üzere deniz durumunun ölçüm pratiklerinin ortak kullanım ve geliştirilmesi.

Tarımsal Meteorolojik Hizmetler ve Operasyonel Tahminler: Tarımsal meteoroloji hizmetlerindeki doğru pratiklerin (gerçek zamanlı hizmetler ve iklimsel hizmetler) teatisi ve geliştirilmesi, orman yangını risk göstergelerinin kullanımı ve hesaplaması doğru pratiklerinin teatisi ve geliştirilmesi, hava meteorolojisinde doğru pratiklerin teatisi ve geliştirilmesi, bölgesel fırtına tanımlama pratiği ve bölge tahminleri arasında tartışma forumları oluşturulması.

İklim Tahminleri: Atmosferik ürün teatisi, (ortaklaşa yeni teknik bulmak da dahil) dönemsel tahmin teatisi ve geliştirilmesi, ortak orman yangınına karşı davranış modeli geliştirmek.

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19/03/2022 12:14