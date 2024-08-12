Güney Kıbrıs, Yunanistan’daki yangın için yardım ekibi gönderiyor

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12/08/2024

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Güney Kıbrıs, Yunanistan’daki yangın için yardım ekibi gönderiyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan’ın Rum kesiminden yardım istediği ve Güney Kıbrıs’tan bir ekibin Yunanistan’a gideceği haber verildi.

Güney Kıbrıs’tan bir yardım ekibinin yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bu akşam Yunanistan’a gitmek üzere adadan ayrılacağını bildiren Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yangın dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Haberde, Miçotakis’in görüşme sırasında, Yunanistan’ın yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunması için Rum tarafından bir ekip gönderilmesine dair talebine hemen yanıt vermesinden ötürü Hristodulidis’e teşekkür ettiği belirtildi.

12/08/2024 15:17
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TAGS: Güney Kıbrıs, Yunanistan
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