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Güney Kıbrıs’a 1 Mart itibarıyla geliş kuralları değişecek

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20/01/2022

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Güney Kıbrıs’a 1 Mart itibarıyla geliş kuralları değişecek

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a yurt dışından havaalanları yoluyla gelecek kişilere uygulanan kuralların 1 Mart itibarıyla değişeceğini de yazdı.

Gazete, 1 Mart tarihinden itibaren aşı sürecini tamamlamış veya hastalığı geçirdiklerine dair belgeleri olan kişilerin, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın negatif test sonucu ibraz etmekten veya karantinadan muaf olacaklarını yazdı.

Gazete, söz konusu tarihten itibaren ayrıca, şu anda mevcut olan turuncu kategorinin kaldırılacağını, sadece Kırmızı, Yeşil ve Gri kategorilerin bulunacağını belirtirken aşısız kişilerin ise, geldikleri ülkenin bulunacağı kategorinin öngördüğü koşulları yerine getirmekle yükümlü olacaklarını aktardı.

 

20/01/2022 13:02
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