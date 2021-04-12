Güney Kıbrıs’a 18 Yılda 87 Bin 589 Siyasi Sığınma Başvurusu Yapıldı

Güney Kıbrıs’a, 2002 yılından 2020 yılının Aralık ayına kadar olan 18 yıllık süre zarfında, toplam 87 bin 589 siyasi sığınma başvurusu yapıldığı haber verildi.

Şu an 19 bin 660 kişinin beklemede olduğunu ve bu kişilerin başvurularının Rum makamları tarafından incelenmesini beklediklerini yazan Fileleftheros gazetesi, 13 bin 573 kişinin ise uluslararası koruma altına alındığını ifade etti.

Haberinde, Kıbrıs’taki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Suriye’deki mülteci ve insani krizin 10’uncu yılını tamamlaması dolayısıyla yayımlanan bilgilere yer veren gazete, son 18 yıl içerisinde yapılan 87 bin 589 siyasi sığınma başvurusundan 52 bin 178’inin reddedildiğini, 27 bin 039’unun başvurularının reddedilmesi üzerine itirazda bulunduklarını, 2 bin 428’inin başvurularının yeniden incelenmesini istediğini ve 13 bin 558 kişinin başvurusunun ise kabul edildiğine yer verdi.

Güney Kıbrıs’a en fazla siyasi sığınma başvurusunun, 12 bin 724 başvuruyla, 2019 yılında yapıldığını yazan gazete, 2002 yılından 2020 yılına kadar olan sürede uluslararası koruma alanların çoğunlukla Suriye, Filistin, Irak, İran ve Somalili olduklarını belirtti.

Yaklaşık 86 göçmenin UNHCR’nin direktifiyle Kuzey Kıbrıs’a gönderildiğini, 21 göçmen ve siyasi sığınmacının ise 1998 yılından bu yana İngiliz Üslerinde bulunduğunu kaydeden gazete, son 18 yılda 18 bin 623 Suriyelinin siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu ve bunlardan 8 bin 722’sinin başvurusunun kabul edildiğini ekledi.

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12/04/2021 13:34