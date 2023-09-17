Güney Kıbrıs’a 30 düzensiz mülteci daha ulaştı

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17/09/2023

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Güney Kıbrıs’a 30 düzensiz mülteci daha ulaştı

Yeni bir düzensiz mülteci taşıyan teknenin dün Güney Kıbrıs’a ulaştığı bildirildi.

Alithia’nın haberine, Rum Deniz ve Liman Polisi radarında saat 18.10’da Greko Burnu’nun doğusunda saptanan teknede, aralarında 5 de refakatçisiz çocuğun olduğu 30 düzensiz mülteci bulunduğu belirlendi. Tekne gece yarısına doğru Protara’daki Golden Coast balıkçı barınağına çekildi ve taşıdığı mülteciler, kimlik kontrolü için “Mağusa” polis karakoluna götürüldü.

 

 

17/09/2023 13:34
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TAGS: Güney Kıbrıs’a 30 düzensiz mülteci daha ulaştı
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