Güney Kıbrıs'a 41 mülteci daha gitti

Güney Kıbrıs’ta Liman Polisi’nin dün sabahın erken saatlerinde radarda Dillirga açıklarında tespit ettiği bir tekneyi, polise ait bir bot maharetiyle Aşağı Pirgo’ya yanaştırdığı, teknede 41 Suriyeli düzensiz mülteci bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros, Aşağı Pirgo’da kimlik tespitleri yapılan kişilerin 41 düzensiz mülteci grubunun 31 genç erkek, 7 kadın ve 3 çocuktan oluştuğunu yazdı, bölgeden, Türkiye yönünde uzaklaşan bir sürat botu da saptadığını öne sürdü.

Mültecilerin Rum yetkililere verdikleri ifadelerde tekneye, hava şartlarının düzelmesi için birkaç gün bekledikleri Türkiye sahilinden ve kişi başı 2 bin Dolar ödedikten sonra bindiklerini söyledikleri savunuldu.

Foto:Arşiv

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23/10/2021 15:09