Güney Kıbrıs'a 58 bin grip aşısı gelecek

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, şu ana kadar Güney Kıbrıs’a 10 bin grip aşısı geldiğini ve Kasım ayı ortasına kadar bu rakamın toplam 58 bine ulaşacağını açıkladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin haberinde, dönemsel griple ilgili aşılamaların önümüzdeki Cuma gününden itibaren Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerinde başlanacağı belirtildi.

Haberde, aşıların, hastalık açısından hassas olan gruplar için bedava olduğu da kaydedildi.

15/10/2019 15:46