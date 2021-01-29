Güney Kıbrıs’a 69 bin doz aşı daha geliyor

Güney Kıbrıs, Avrupa İlaç Ajansı’nın bugün onayladığı AstraZeneca aşısının Şubat ayı için 69 bin dozluk siparişini verdi.  

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29/01/2021

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Güney Kıbrıs’a 69 bin doz aşı daha geliyor

Rum haber ajansı Cyprus Mail’da yer alan habere göre, İngiliz firması AstraZeneca’nın ürettiği Covid-19 aşısının 69 bin 403 dozluk siparişi üç parti halinde Rum yetkililer tarafından teslim alınacak. Birinci teslimatın 7 Şubat, ikincisinin 17 şubat, son teslimatın ise ayın sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Öte yandan, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı 26 Aralık 2020’de yürürlüğe girmişti

29/01/2021 19:52
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TAGS: güney kıbrıs, covid aşı, astrazeneca, haberkibris
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