Güney Kıbrıs’a 69 bin doz aşı daha geliyor

Rum haber ajansı Cyprus Mail’da yer alan habere göre, İngiliz firması AstraZeneca’nın ürettiği Covid-19 aşısının 69 bin 403 dozluk siparişi üç parti halinde Rum yetkililer tarafından teslim alınacak. Birinci teslimatın 7 Şubat, ikincisinin 17 şubat, son teslimatın ise ayın sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Öte yandan, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı 26 Aralık 2020’de yürürlüğe girmişti

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29/01/2021 19:52