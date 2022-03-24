Güney Kıbrıs'a geçemeden yakalandılar

Güney Kıbrıs'a yasadışı yollardan geçmek isteyen 5 kişi tutuklandı. 

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24/03/2022

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Güney Kıbrıs'a geçemeden yakalandılar

Güney Kıbrıs'a yasadışı yollardan geçmek isteyen 5 kişi tutuklandı. 

Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde yapılan operasyonda Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmek isteyen zanlılar Etiendem Nkeng Emmanuel, Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu Anugom, Philip Bıenose ve Shafiqullah Haqmal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan, 23.03.2022 tarihinde, saat 19:15, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, yapılan operasyonda,  HN 401 plakalı salon araç içerisinde,5 zanlının tespit edildiğini söyledi.

KİŞİ BAŞI 100 EURO 

Polis, yapılan soruşturmada zanlıların Güney Kıbrıs'a kaçak olarak geçmek için kişi başı 100 Euro ödediklerinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, aynı tarihte iki zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirterek meselenin henüz yeni meydana geldiğini, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

24/03/2022 11:36
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TAGS: güney kıbrıs, kaçak
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