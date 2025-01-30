Güney Kıbrıs'a geçmek için gizli ittifak kurdular… Dokuz kişi tutuklandı

Serhatköy’de dün akşam Güney Kıbrıs'a geçmek için "gizli ittifak" kurdukları tespit edilen dokuz kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 20.30’da meydana gelen olayda, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, kontrol maksatlı iki araç durduruldu. Polis tarafından şüpheli olarak görülen yolcular B.O.K.(E-25), B.I.O.(E-32), M.H.A.(E-42), B.E.F.(K-33), A.M.A.(E-28), E.G.(E-28) ve F.O.N.M.I.A’nın (E-25) yapılan ileri sorgulamasında, söz konusu araç sürücüleri C.K.(E-28) ve S.C.R.(E-30) ile kendilerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmeleri için gizli ittifak kurarak, anlaştıkları ve araç sürücülerine toplam 1300 Euro ile 300 ABD Doları para verdikleri tespit edildi.

Meseleyle ilgili tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.