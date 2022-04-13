Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalandılar

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak yapan zanlılar Bilal Ansar (E-26 Pakistan), Daniel Mubemba Kulula (E-24), Mosengo Felly Mabwi (E-29), Weka Guerhcom Angenda (E-25), ile Manzanza Kembo Henock (E-22) tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak’ta sakin Bilal Ansar’ın kullanımında bulunan kiralık salon araç içerisinde zanlıların tespit edildiğini söyledi.

Polis, Bilal Ansar'dan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro karşılığında Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıkları, Manzanza Kembo Henock'dan yapılan sorgulamada ise kişi başı 350 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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13/04/2022 14:20