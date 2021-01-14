Güney Kıbrıs'a gelecek aşılar beklenenin altında

Politis Gazetesi, AB’nin anlaşması çerçevesinde Moderna şirketinin 600 kişilik (bin 200 doz) ilk parti aşılarının Güney Kıbrıs’a ulaştığını belirtirken, AB anlaşması uyarınca Mart ayına kadar 8 bin kişinin bu aşıdan olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Gazete, bu sayının Rum hükümetinin planlarının çok gerisinde kaldığını da vurguladı. Haberde ayrıca, aşılama işlemi devam eden Pfizer/BioNTech aşılarının uygulanmasında sadece bir durumda ciddi alerjik reaksiyonla karşılaşıldığı ifade edildi.

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14/01/2021 15:17