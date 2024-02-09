Güney Kıbrıs'a getirildi, yargı süreci başlıyor

İtalya'ya tatile gittiği sırada Rum adli makamlarının Europol üzerinden 2005 yılından kalan tutuklama talebi üzerine alıkonan Avukat Akan Kürşat dün akşam geç saatlerde Güney Kıbrıs'a getirildi.

Kürşat'ın bu sabah saatlerinde Rum Polisi tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

2005 yılında ülkemizde inşaat yapımına başlayan İngiliz Gary Robb'a ait şirkette direktör olarak yer alan Avukat Kürşat, o dönemden bu yana hakkındaki tutuklama kararı ile aranıyordu. Defa def ayurt dışına giden, Güney Kıbrıs'a geçen Akan Kürşat, aradan geçen 20 yılın ardından tutuklanarak Kıbrıs'a iade edildi.

Kürşat ailesi konuyla ilgili halen kapsamlı bir açıklama yapmazken, Rum basınına göre, "Kıbrıslı Türk avukat, komplo suçları, sahte beyanlarla gasp, örtbas etme suçlarının yanı sıra araziyi yasa dışı bulundurma ve kullanma suçlarından" soruşturuluyor.