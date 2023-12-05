Güney Kıbrıs’a giden 252 düzensiz göçmenle ilgili olarak iki kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz gün üç ayrı tekne içerisinde ulaşan 252 düzensiz göçmenle ilgili olarak, 18 ve 41 yaşlarında iki yabancı uyruklu kişinin tutuklandığı haber verildi.

Dün toplanan “Mağusa Kaza Mahkemesi"nin söz konusu kişilerin polisin soruşturmasına kolaylık sağlanması için sekiz gün gözaltında kalmasına karar verdiğini yazan Fileleftheros, söz konusu kişilerin diğer şeylerin yanı sıra “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarına yasadışı giriş yapma, üçüncü ülkeden kişilerin Rum Yönetimine yasadışı girişine yardımcı olma, kazanç elde etme hedefi ve niyetiyle üçüncü ülkeden kişilere yardımcı olma aynı zamanda güvenli olmayan ve aşırı yüklü bir tekneyle kişileri deniz yoluyla taşıma suçlamalarıyla karşı karşıya olduklarını ekledi.