Güney Kıbrıs’a giden mülteci sayısı ikiye katlandı

ads ads
17/02/2022

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs’a giden mülteci sayısı ikiye katlandı

Güney Kıbrıs’a Ocak ayında giden mülteci sayısının, geçen yılın Ocak ayına kıyasla ikiye katlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi Operasyonel İşbirliği Ajansı’nın (FRONTEX) açıklamasına göre, bu yılın Ocak ayında Güney Kıbrıs’a 850 mülteci gittiğini ve bu rakamın, geçen yıla kıyasla yüzde 48 daha fazla olduğunu yazdı.

Gazete, Ocak ayında gelen mültecilerin çoğunun Kongo, Suriye ve Nijerya’dan olduğunu belirtti.

 

17/02/2022 11:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güney Kıbrıs, mülteci
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.