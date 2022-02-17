Güney Kıbrıs’a giden mülteci sayısı ikiye katlandı

Güney Kıbrıs’a Ocak ayında giden mülteci sayısının, geçen yılın Ocak ayına kıyasla ikiye katlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi Operasyonel İşbirliği Ajansı’nın (FRONTEX) açıklamasına göre, bu yılın Ocak ayında Güney Kıbrıs’a 850 mülteci gittiğini ve bu rakamın, geçen yıla kıyasla yüzde 48 daha fazla olduğunu yazdı.

Gazete, Ocak ayında gelen mültecilerin çoğunun Kongo, Suriye ve Nijerya’dan olduğunu belirtti.

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17/02/2022 11:46