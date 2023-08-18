Güney Kıbrıs’a giden turist sayısında artış

Güney Kıbrıs’a Ocak-Temmuz ayları arasında 2 milyon 137 bin 408 turist gittiği bildirildi.

ads ads ads ads
18/08/2023

ads
Güney Kıbrıs’a giden turist sayısında artış

Güney Kıbrıs’a Ocak-Temmuz ayları arasında 2 milyon 137 bin 408 turist gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, geçen yıl aynı dönemde Güney Kıbrıs’a 1 milyon 676 bin 39 turist gittiğini ve bu yıl giden turist sayısında yüzde 27,5 oranında artış kaydedildiğini yazdı.

Haberde, en fazla turistin İngiltere, İsrail, Polonya, İsveç ve Almanya’dan gittiği ifade edildi.

18/08/2023 12:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.