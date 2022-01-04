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Güney Kıbrıs'a gitmeden ve varışta test yapılacak

Güney’e yurtdışından gidecekler için zorunlu testler yürürlüğe girdi

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04/01/2022

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Güney Kıbrıs'a gitmeden ve varışta test yapılacak

Güney Kıbrıs’a seyahat eden 12 yaşın üzerindeki herkes, bugünden itibaren 48 saat önce PCR testi yaptıracak.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre karar, Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için alındı.

Yolcular ayrıca varışta bir PCR testi daha yaptıracak ve testin maliyeti yolcu tarafından karşılanacak.

Aşı olanlar hariç tüm yolcular adaya varışlarından 72 saat sonra hızlı antijen testi yaptıracak.

 

04/01/2022 10:41
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