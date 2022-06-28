Güney Kıbrıs’a ilk kez zeytinyağı ihracatı yapıldı

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında, ilk zeytinyağı ihracatı Güney Kıbrıs’a yapıldı. 750 ml’lik 120 şişe zeytinyağı bugün Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gönderildi. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen bugüne kadar zeytinyağı ihracatı yapılamıyordu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yıllardır verdiği haksızlık mücadelesinin sonuç verdiğini, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne geçilerek ilk kez güneye zeytinyağı satışının gerçekleştiğini duyurdu.

120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağının Kermiya geçiş noktasından güneye gönderildiğini, ayrıca, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürünün de numune olarak yollandığını duyurdu.

Açıklamada, “Bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacaktır” denildi.

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28/06/2022 13:54