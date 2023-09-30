Güney Kıbrıs’a izinsiz avakado ithal ederken yakalandı!

Kamalı Haber

Güney Kıbrıs’tan izinsiz olarak KKTC’ye Avakado meyvesi ithal eden Osman Keteni tutuklanarak, gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.

Polis memuru Can, 29 Eylül 2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde,

Zanlının kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, Güney Kıbrıs’tan

izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilogram ağırlığında

gümrüğe beyan edilmemiş Avakado meyvesi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru Can, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise, “55 yaşındayım, bu yaşta suç işleyecek değilim. Sadece yasak olduğunu bilmiyordum” iddiasında bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.