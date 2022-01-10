Güney Kıbrıs’a kaçak geçirilmesi olayında zanlılar teminata bağlandı

Yasadışı yoldan Güney Kıbrıs’a gitmek amacı ile gizli ittifak yapan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olguları aktardı. Polis, 06.01.2021 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Ercan Havalimanı-Gaziköy yolu üzerinde bir polis ekibinin aldığı bilgi üzerine park halinde bulunan çift kabin araç kontrol edildiğinde, aracın sahibi olan Girne'de sakin Serhat Sarıbaş, Girne'de sakin Mehram Ali (E-,Pakistan, Çalışma İzinli), Lefkoşa'da sakin Halan Hawldar (E-23,Bangladeş, Öğrenci), Md Eman Hossain (E-25, Bangladeş, Öğrenci) ve Md Faisel Kazı’nın (E-25,Bangladeş, Öğrenci) tespit edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmada Halan Hawldar, Md Eman Hossaın ve Md Faisel Kazı'yı Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek amacıyla Mehram All ile gizli ittifakta bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak Mehram Alt ve Serhat Sarıbaş’ın gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, zanlıların suçüstü gereği tutuklandıklarını ve meselede kullanılan çift kabin aracın emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, zanlı 1 ve 2’nin ikişer bin TL nakit teminat yatırmaları ile birer KKTC vatandaşı muteber kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, diğer üç zanlının 3’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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10/01/2022 14:11