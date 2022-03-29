Güney Kıbrıs’a kaçak geçmek isteyen zanlılar teminata bağlandı

Yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek planı yapan zanlılar Etiendem Nkeng Emmanuel, Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu Anugom, Philip Bienose ve Shafiqullah Haqmal tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, aynı tarihte zanlı 1 ile zanlı 4’ün gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapıldığını söyledi. Polis, yasal statüsü olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 15 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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29/03/2022 14:28