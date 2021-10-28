Güney Kıbrıs’a mülteci geçiren bir kişi aranıyor

Rum polisinin, ara bölgeden mülteci kaçırmaya çalışan iki kadının geçtiğimiz gün tutuklanmasının ardından B.A isimli 35 yaşındaki Türk asıllı kişiyi aradığı belirtildi.

Politis gazetesi, bahse konu Türk asıllı 35 yaşındaki B.A isimli kişinin 15 Afrika kökenlinin, Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçmesinin ardında bulunan kişi olduğunun görüldüğünü yazdı.

Rum polisinin, B.A isimli şahsın, geçtiğimiz gün ara bölgeden çıkışları sırasında araçlarına aldıkları 6 mülteci ile suçüstü tutuklanan ve araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Türk asıllı kadının eşi olduğunu belirtti.

Gazete olayda 29 yaşındaki kadın ile birlikte aracı kullanan 25 yaşındaki bir Akdeniz ülke vatandaşı olan başka bir kadının daha tutuklandığını anımsattı.

Habere göre 29 ve 25 yaşındaki iki kadın, polise verdiği ifadede, B.A’nın ismini verdi.

Aracı kullanan 25 yaşındaki kişi ilk başta Afrika kökenli kişileri otostop sonucu araca aldığını ancak daha sonra bu kişileri taşıma karşılığında çok para alacağını itiraf etti.

Bahse konu kadın ayrıca mültecilerin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a getiren kişi olarak B.A’nın ismini verirken, B.A’nın bir iş için Larnaka’da kendisinden araç istediğini ancak kendisinin bunu ret ettiğini söyledi.

25 yaşındaki kadın ayrıca daha sonra B.A ve eşini, mültecileri aldıkları Güney Lefkoşa’daki bir noktaya götürdüğünü, B.A’nın her mülteci için kendisine 20 Euro da vereceğini belirtti.

Kadın, B.A’nın eşi olan 29 yaşındaki kadının, eşiyle birlikte Larnaka’da kaldığını, 29 yaşındaki kadınla ise tutuklanmadan iki gün önce tanıştığını söyledi.

29 yaşındaki kadın ise ifadesinde ilk önce olaydan haberdar olmadığını söylerken daha sonra eşinin, para karşılığında mültecileri Kuzey’den Güney’e taşıdığını itiraf etti.

Gazete haberinde B.A’nın geçtiğimiz yaz ayında Afrika kökenli kişileri dolandırması nedeniyle KKTC mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarıldığını da yazdı.

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28/10/2021 14:26