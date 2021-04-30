Güney Kıbrıs’a şimdiye kadar 436 bin doz aşı teslim edildi

Kıbrıs Haber Ajansı'nın Perşembe günü daimi temsilciler komitesinde (COREPER) dağıtılan bir belgeye dayanarak bildirdiğine göre, Güney Kıbrıs 26 Nisan'a kadar 436.040 doz Covid-19 aşısı teslim aldı.

Teslimatların, AB üye ülkelerine teslim edilen toplam 159.269.625 dozun bir parçası olduğu belirtildi. AB ülkeleri 3 Mayıs'a kadar toplam 188 milyon doz almayı bekliyor.

Yalnızca bu hafta sevk edilen 60.000 dozla teslimatların aşı uygulaması hız kazandı.

Rum Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü sonuna kadar toplam 200.679 ilk dozun verildiğini açıkladı. yetişkinler arasında en az bir doz alımı yüzde 27,9 oldu.

Bakanlık, şimdiye kadar toplam 268.307 aşı yapıldığını, 67.637 kişinin iki doz aşı olduğunu ve bu oranın yüzde 9,5 olduğunu açıkladı.

AB / AEA ortalaması sırasıyla yüzde 26,8 ve yüzde 9,8'dir.

Bu habere tepkiniz:



30/04/2021 09:28