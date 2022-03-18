Güney Kıbrıs’a varan Ukrayna vatandaşlarına kolaylıklar sağlanacak

Rusya’nın işgali sonrasında Ukrayna’dan Güney Kıbrıs’a sığınan mültecilere kolaylıklar sağlanacağı açıklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün ilgili birimlerle bir toplantı gerçekleştirerek Ukrayna’daki savaş ve Güney Kıbrıs’a giden Ukrayna vatandaşlarına yönelik alınacak önlemleri ele aldıklarını yazdı.

Habere göre Nuris dün yaptığı basın açıklamasında, 24 Şubat’tan itibaren Güney Kıbrıs’a giden Ukraynalı sayısının 6 bin 24, bu tarihten önce gerek tatil gerekse diğer amaçlarla adada bulunan ve savaş sebebiyle mahsur kalanların sayısının ise 2 bin 300 olduğunu belirtti.

Böylece toplam 8 bini aşkın Ukrayna vatandaşının Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını belirten Nuris, bu kişilere, Mart 2023’e kadar geçerli olacak ve oturma, çalışma ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi haklar sağlayacak çipli kartların verileceğini ifade etti.

Nuris, Turizm Bakanlığı’nın ise, bu kişilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek adına otellerde 3 bin oda ayırttığını da vurguladı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Ukrayna’da şu anda 33 Kıbrıs vatandaşının bulunduğunu, bazılarının Ukrayna’dan ayrılmak istemelerine karşın böyle bir gelişmenin zor olduğunu yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dimitris Dimitriu dün konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde mahsur kalmış 33 Kıbrıslı bulunduğunu, bazılarının tahliye istemelerine karşın bunun gerçekleşmesinin, bombardıman sebebiyle çok zor olduğunu ifade etti.

Dimitiru, mahsur kalan Kıbrıslılarla iletişimin de zorlukla gerçekleştirildiğini vurguladı.

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18/03/2022 12:25