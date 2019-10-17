Güney Kıbrıs'a yönelik mülteci yardımı 95,1 milyon euro

Güney Kıbrıs’ın, mülteci konusunu ele almak için 2015’ten bu yana 95.17 milyon Euro destek aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Avrupa Komisyonu’nun verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, 2015’ten bu yana mülteci konusunun ele alınması amacıyla, 95.17 milyon Euro ekonomik destek aldığını yazdı.

Habere göre, 40.08 milyon Euro Sığınma ve Göç Fonu’ndan, 55.08 milyon Euro ise İç Güvenlik Fonu’ndan alındı.

17/10/2019 15:02