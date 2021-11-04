Güney Kıbrıs’ın BM daimi temsilci vekili Yoannu

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04/11/2021

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Güney Kıbrıs’ın BM daimi temsilci vekili Yoannu

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilci Vekili Poli Yoannu, Güney Kıbrıs’ın, “ülkenin bir bölümünün yabancı işgali altında olmayı sürdürdüğü sürece Kıbrıs’taki UNFICYP varlığını gerekli olarak addettiğini” belirtti.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilci Vekili Poli Yoannu’nun, BM Genel Kurulu “Özel Siyaset ve Dekolonizasyon Komitesi” (4’üncü komite) toplantısına katılarak yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Yoannu, BM  barış operasyonlarını biçimlendiren kararların, yerdeki duruma göre alınması ayrıca Maraş olayında olduğu gibi “yasa dışı faaliyetlerin sonucu olarak oldu bittiler yaratılmasının” önlenmesi gerektiğini savundu.

Yoannu, BM’nin barış operasyonlarından söz ederek UNFICYP’in kabul eden ülke olarak, bir bölümünün yabancı  ülke işgali altında olduğu sürece UNFICYP’in varlığını zorunlu olarak gördüklerini ifade etti

Yoannu, UNFICYP’in katkısının, güvenlik durumunun istikrarını, barışçıl sürecin yapılmasına olanak tanıyan ortamın yaratılmasını yansıttığını da belirtti.

04/11/2021 14:41
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