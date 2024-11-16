Güney Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu AB ülkeleri “Mistral” hava savunma sistemi satın alacak

Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu 9 AB ülkesi, AB’nin finansal katısıyla “Mistral” hava savunma sistemi satın alacak.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın, Fransa, Belçika, Estonya, İspanya, Macaristan, Slovenya, Romanya ve Danimarka’yla birlikte, kısa menzilli “Mistral” hava savunma sitemi satın alacağını yazdı.

Gazete, AB üyesi ülkelerin, gerek toplu alım olduğu için uygun fiyat sağlamak, gerekse ortak işleyişteki sorunları ortadan kaldırmak adına çeşitli silahlanma programları yürüttüğünü, bunlardan “MISTRAL” olarak adlandırılan programa Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğunu aktardı.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun, “MISTRAL” programının da dahil olduğu beş ortak savunma programı için 300 milyon euro kaynağı onaylandığı da vurgulandı.