Güney Kıbrıs’ın denizcilik geliri

Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın denizcilik gelirlerinin ekonomiye katkısının Gayrı Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 7’si olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in dün Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’ne yönelik yaptığı bilgilendirmede, Güney Kıbrıs’ın denizcilik alanındaki gelirlerinden bahsettiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi denizcilik gelirinin 14 milyon 87 bin Euro olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın, bandıralı gemi sayısıyla dünyada 11’inci sırada yer aldığını vurguladı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle 144 geminin kayıttan çıkarıldığını ancak aynı zamanda 122 yeni gemi kaydı yapıldığınıi ifade eden Dimitriadis, 294 kayıtlı denizcilik şirketinin de bulunduğunu aktardı.

Dimitriadis ayrıca, Gemi Trafik Yönetimi Bilgi Hizmetleri (VTMIS) için kullanılan radarın 14 yıllık çok eski bir radar olduğunu, bu sebeple de değiştirilmesi için müsteşarlık bütçesinden 850 bin Euro ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



01/11/2022 10:54