Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkı faaliyete geçti

Larnaka’ya bağlı Vasiliko’daki çimento fabrikalarına 8 kilometre mesafede bulunan “Amala” bölgesine kurulan Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkının, 8 Şubat tarihinde faaliyete geçtiği haber verildi.

Güneş parkının 8MWp’lik bir kapasitesi bulunduğunu ve Vasiliko’daki çimento fabrikalarının elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’ununu karşılamasının beklendiğini yazan Alithia, parkın “yeşil kalkınma” olarak nitelendirildiğini kaydetti.

Güneş parkı projesine ruhsat verilmesi, inşa edilmesi ve projenin bağlantısının kurulmasının toplam maliyetinin 6 buçuk milyon Euro’ya ulaştığını da belirten gazete, müteahhit firmaların ise “Sunel UK Ltd” ile “Sunel Cyprus” olduğunu ekledi.

13/02/2020 14:43