Güney Kıbrıs'ın hava savunma sistemi ''Demir Kubbe'' aktif

Güney Kıbrıs’ın uzun zamandır beklenen “Demir Kubbe” sistemi, Barak MX hava savunma sistemi artık tam anlamıyla faaliyete geçti ve adanın hava savunma yeteneklerini önemli ölçüde artırdı.

Rum Basını’nda yer alan haberde, Daha önce yaşanan gecikmelere rağmen, sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığı doğrulandı ve bu gecikmelerin, kurulum sürecinde yaşanan teknik aksaklıklar ve küresel çatışmaların etkisiyle meydana geldiği belirtildi.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI) tarafından geliştirilen Barak MX, popüler “Demir Kubbe” savunma sisteminin önemli bir yükseltmesi olup, Hamas roket saldırılarına karşı gösterdiği başarısı ile tanınan Demir Kubbe’den çok daha ileri bir savunma teknolojisi sunuyor.

Barak MX, kısa menzilli Tamir füzeleri kullanan Demir Kubbe’nin aksine, insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzeler dahil geniş bir hava tehdidi yelpazesine karşı etkili bir şekilde müdahale edebilen çok katmanlı gelişmiş bir savunma sistemidir.

Barak MX’in öne çıkan özelliklerinden biri, birden fazla güdümlü füzeyi aynı anda fırlatma ve izleme yeteneğidir.

Barak sistemi, Kıbrıs üzerinde bir “uçuş yasak bölgesi” oluşturabilir ve Lefkoşa FIR Hattı üzerinde hava tehditlerini hızla etkisiz hale getirebilir.

Barak MX, helikopterlerden İHA’lara, seyir füzelerinden uçaklara ve balistik füzelere kadar geniş bir hava tehdidine karşı savunma yapabilen son derece çok yönlü bir sistem.