Güney Kıbrıs'ın ilk kumarhanesi ay sonu açılıyor

Güney Kıbrıs’ta kumarhane işletme iznine sahip Melco şirketinin, Limasol’da açılacak olan yeni otel-kumarhane “Morpheus” için çalışmaları sürüyor. Haziran ayında kapılarını açacak olan kumarhanenin içinden görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İç kısmının oldukça ihtişamlı olduğu görülen kumarhane neredeyse bitme aşamasına geldi.

Haziran sonu açılacak olan kumarhanenin büyük açılışı ise Eylül ayında olacak. Gerek geçici kumarhanede gerekse resort kumarhanede çalışmak için istihdam edilenlerin yüzde 75’nin Kıbrıs vatandaşı olduğunu yazdı.