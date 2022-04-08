Güney Kıbrıs’in İthal Ettiği 20 Bin Ton Mısırda Aflatoksin Maddesi Tespit Edildi

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08/04/2022

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Güney Kıbrıs’in İthal Ettiği 20 Bin Ton Mısırda Aflatoksin Maddesi Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ın stratejik rezerv olarak ithal ettiği 20 bin ton mısırda, izin verilen limitlerin üstünde aflatoksin maddesi tespit edildiği haber verildi.

20 bin ton mısırın gemiden indirilmesine başlandığını ve muhafaza edilmeleri amacıyla bunların tüccarların ambarlarına nakledileceğini yazan Fileleftheros gazetesi, ithal edilen üründe, izin verilen limitlerin üstünde aflatoksin maddesi tespit edildiğini ve kimyasal analizler tamamlanana kadar ithal edilen ürünün depolarda tutulacağını ekledi.

08/04/2022 13:56
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TAGS: Güney Kıbrıs, mısır, ithalat
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