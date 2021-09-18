Güney Kıbrıs’ın Kamu Borcu 24 Milyar Euro

Rum “Kamu Borç Yönetimi Ofisi” verileri, 24 milyar Euro’luk Rum kamu borcunun, 2018’de 478 milyon Euro olan yönetim maliyetinin 2021’de 530 milyon Euro’ya yükseldiğini, 2022’de ise aynı seviyede kalacağını gösteriyor.

Fileleftheros’un haberine göre, ofis tarafından yayımlanan raporda Rum yönetiminin, “tarihi düşük faize” rağmen, kamu borcu ödemeleri için yılda yarım milyar Euro ödüyor. Borç yükünün Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 100’ü üstündeki seviyede birikmesi, düşük faiz ortamında dahi borcun ödenme maliyetini de yüksekte tutuyor.

Rum Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam 24 milyar Euro’ya ulaşan kamu borcunun yönetim maliyetinin 2018’deki 478 milyon Euro’dan 530 milyon Euro’ya yükseldiği, 2022’de bu seviyede kalmasının beklendiği kaydedildi.

HANE HALKI VE İŞLETMELER AĞIR BORÇ ALTINDA

Aynı gazete Rum hane halkı ile işletmelerinin aşırı borç altında olmaya devam ettiği, özel para finans sektörü borcunun Eylül 2020 sonunda GSYİH’nin yüzde 201’ine ulaştığını, 2019 Eylül sonuna göre yüzde 200 arttığını yazdı. Habere göre hane halkının borcu 2019’da GSYİH’in yüzde 91’i kadarken 2020’de yüzde 93’üne dayandı.

DOMATESİN KİLOSU 3,30 EURO

Yine Fileleftheros “Domates Fiyatı Artık El Yakıyor… Kilo Fiyatı 3 Euro’yu Geçti” başlıklı haberinde yerel piyasada domatesin kilo fiyatının 3 Euro’yu aştığını ve dün toptan fiyatının 3.30 Euro/kilo’ya satıldığını, perakende fiyatının ise 3.50-4.50 Euro arasında olduğunu yazdı.

Habere göre dün fasulyenin kilosu 3.50 Euro’dan, ayıklanmış fasulyenin kilosu 6 Euro’dan, sera salatalığın kilosu 60-70 sentten, tarla salatalığının kilosu ise 2,30-2,40 Euro’dan satılıyor. Kabağın kilosu 1,50 Euro, yerli siyah/beyaz üzüm 1,50 Euro, verigo cinsi üzüm kilosu 2,50 Euro’dan satılıyor. İki yıl aradan sonra tezgaha çıkan yerli elmanın kilosu ise 1,50’den satılıyor.

ENERJİ BİR YILDA YÜZDE 26 ARTIŞ GÖRDÜ

Haravgi ise “ ‘Kırmızıya’ Vuran Pahalılıkla Piyasa Solunum Cihazında” başlığıyla manşete çektiği haberinde inşaat malzemelerinin fiyatlarında Ağustos ayında yüzde 14,37 artış kaydedildiğine işaret etti.

Politis ise “Enerji Pahalılığı Besliyor… Yeni Enflasyon Rakamları” başlıklı haberinde Ağustos “konut, su, elektrik, tüp gaz” ile “taşımacılık” kategorilerinde Ağustos 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 ile yüzde 9,2 artış meydana geldiğini, enerji kategorisinde bir yıl içerisinde yaşanan artışın ise yüzde 26 olduğuna dikkat çekildi.

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18/09/2021 15:06